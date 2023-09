Le festival d’expression urbaines FEU veut garder une longueur d’avance pour le bien des artistes locaux

Depuis sa création en 2007, Le festival d’expression urbaines FEU, a vu passer des artistes qui ont acquiert une renommée nationale et internationale dans tous les domaines, en musique, danse ou graffiti. Ils parcourent le monde et leur succès dans les médias et sur toutes les scènes en font un élément important de la diffusion des artistes belges.

Emergence XL, initiateur historique du festival Ixellois, propose une 14ème édition mêlant nouvelle scène aux travers d’un concours jeunes talents et têtes d’affiche en Belgique comme à l’international.

Le Festival Expressions Urbaines est un évènement organisé par l’asbl Emergence- XL en collaboration avec la commune d’Ixelles, la Maison des jeunes XL’Jeunes, le conseil des jeunes d’Ixelles ainsi que d’autres associations actives dans le secteur de la jeunesse et des expressions urbaines.

Ce vendredi 22 septembre, la place Flagey sera donc une nouvelle fois le centre de ce bel événement incluant un Battle de danse dès 17h00 organisé par Greg Lox, activiste dans la culture Hip Hop depuis plus de 30 ans et responsable de l'Urban Dance Center et des concerts dès la fin du Battle avec sur scène:

DJ Heavy

Wel’done

Treza

Uncle suel/ Senso

Nephtys

Udeyfa

James Deano

L'événement est comme chaque année TOTALEMENT GRATUIT !

Une date à mettre dans ton agenda que ce soit pour participer au Battle ou n'en être que spectateur ou encore pour revoir, découvrir ou apprécier les artistes sur scène.

