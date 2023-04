Le festival d’Eric Clapton de retour après 4 ans

Le Crossraods Guitar Festival d’Eric Clapton est de retour pour la première fois en quatre ans, les 23 et 24 septembre à la Crypto.com Arena de Los Angeles.

L’affiche est composée d’un éventail de jeunes et d’anciens talents, dont Gary Clark Jr, Sheryl Crow, H.E.R., Vince Gill, Buddy Guy, Santana, Stephen Stills, ZZ Top, The War on Drugs, Robert Randolph, John Mayer Trio, Los Lobos, Joe Bonamassa, Christone "Kingfish" Ingram, Marcus King, Robbie Robertson, Taj Mahal, Jakob Dylan, Molly Tuttle, et Keb' Mo'. Eric Clapton se produira également les deux soirs du festival.

Le guitariste a lancé ce désormais célèbre festival en 1999, et il a eu lieu tous les trois ou quatre ans, à l’exception d’une pause de six ans entre 2013 et 2019.

Depuis le dernier Crossroads en 2019, Clapton s’est souvent exprimé contre les lockdowns et autres mesures de sécurité pendant la pandémie, en exprimant son scepticisme sur les vaccins, et même en écrivant des chansons sur le sujet. Comme l’a rapporté le Rolling Stone magazine en 2021, Eric Clapton a même aidé à financer un groupe de musiciens britanniques qui ont parcouru le pays pour diffuser des messages similaires au plus fort de la pandémie.