Le festival d’art de Huy fait entendre les musiques traditionnelles, acoustiques et d’héritage du monde entier

Entre culture, musique et patrimoine, du 17 au 22 août, la ville de Huy accueille son traditionnel Festival d’Art. Les musiques traditionnelles, acoustiques et d’héritage de toutes les cultures du monde seront mises en valeur dans des lieux chargés d’Histoire et de patrimoine de la ville de Huy.

La programmation de cette nouvelle édition du festival d’art de la cité mosane s’ouvre à un grand éventail de répertoires, du coro brésilien à la tarentelle italienne en passant par la musique klezmer et le tango argentin. Les musiques et les voix du monde s’entremêlent et les concerts sont donnés dans des lieux patrimoniaux. La soirée d’ouverture sera notamment donnée au vieux fort de Huy, qui sera éclairé à la bougie.

Cette année, le festival a donné carte blanche à l’artiste franco-séfarade Ariane Cohen-Adad. Chanteuse, violoniste, Ariane Cohen-Adad pratique la musique klezmer. Cette carte blanche lui permettra d’entamer de nouvelle discussion avec d’autres musiciens, d’autres influences : elle sera rejointe par les violons et voix d’Aurélie Dorzée et de Laura Cortese, l’accordéon tsigane de Bastien Charlery, le cocktail drum de Guillaume Malempré et la contrebasse d’Anaïs Moffarts, qui se réuniront tous autour d’un répertoire de chansons et d’airs instrumentaux d’Europe de l’Est et d’Amérique (yiddish, tsigane, bulgare, azéri, old-time, bluegrass) arrangés et créés pour l’occasion.

Retrouvez toutes les informations et la programmation de cette nouvelle édition du Festival d'Art de Huy sur le site du festival.