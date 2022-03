Le festival "Courts mais trash" prend ses quartiers au cinéma Aventure ce mercredi 16 mars

Le festival "Courts mais trash" débute au cinéma Aventure dès ce mercredi 16 mars jusqu’au 20 mars. Il s’agit d’un festival bruxellois consacré aux films indépendants. "COURTS MAIS TRASH" se définit comme un festival "brut, bruxellois et sans tapis rouge". Concrètement, il permet à des films indépendants qui ne trouvent pas toujours leur place ailleurs, d’exister et de circuler. Même si le mot " Trash " est dans le titre, "tous les films ne sont pas forcément provocants ou choquants. Ils sont aussi et surtout alternatifs, politiques ou décalés" explique François Marache, l’organisateur.

Initialement prévu en janvier, le festival a été décalé mi-mars. Un focus sur le Québec sera cette année proposé en ouverture.

Le jury, c’est le public

Durant les cinq jours du festival, le jury des compétitions national, internationale et "meilleur film fauché" sera exclusivement composé par le public, invité à voter après le visionnage. Les lauréats des différentes compétitions seront annoncés lors de la soirée de clôture. Les trois réalisateurs primés se verront offrir chacun 500 euros ainsi qu’un prix réalisé par l’artiste bruxellois Denis Druart.

Renseignements : https://courtsmaistrash.net/