Le festival Couleur Café revient ce week-end dans le parc d’Osseghem

C’est le chanteur sénégalais Youssou N’Dour qui ouvrira vendredi soir le festival sur la grande scène. Il sera suivi par la jeune jamaïcaine Koffee et par la star congolaise Fally Ipupa. Omar Perry, le fils du légendaire Lee 'Scratch' Perry, se joindra aux Bruxellois de Reggaebus sur la scène Dub pour un moment de reggae roots. Parmi les artistes bruxellois, seront aussi présents ce soir-là les rappeurs Caballero et JeanJass ainsi que le néerlandophone Zwangere Guy et la DJ Blck Mamba.

Le jamaïcain Shaggy donnera le dernier concert de la grande scène samedi soir dans une ambiance de reggae dancehall attendue vibrante. Il n’était encore jamais venu au festival Couleur Café. Dans le même temps, l’artiste américain de renom dans l’univers de la musique techno Carl Craig se produira sur la scène Black et Aba Shanti-I, un des pionniers du dub britannique, prendra la suite de Jah Observer et de son sound system sur la scène Dub. Sur la scène Green, il y aura à découvrir Bas, un rappeur soudanais qui a évolué de Paris à New-York, et le jeune nigérian montant Omah Lay et les futurs talents hip-hop et R&B belges, qui seront accompagnés par deux groupes de jazz dans le cadre du projet Niveau 4 de Couleur Café.