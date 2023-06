Le festival Contrechamps met les cinéastes afrodescendants à l’honneur à Bruxelles

Les 17 et 18 juin, le Cineflagey accueillera le festival Contrchamps, dédié aux films réalisés par des cinéastes afrodescendants résidant en Belgique.



Le festival, qui réunit longs et courts métrages, fiction et documentaire, propose une sélection de films encore relativement peu montrés, et parfois inédits. Le premier long métrage de Nganji Mutiri, "Juwaa", sera ainsi projeté le 17 juin. Récit inspiré d’une relation mère-fils houleuse, le film sera présenté par son réalisateur.



Le 18 juin, les cinéphiles pourront découvrir deux documentaires. "Prisme", réalisé par Eléonore Yameogo, An Van. Dienderen et Rosine Mbakam, voit ces trois cinéastes à la couleur de peau différentes échanger sur les questions d’injustices dans une chaîne de lettres cinématographiques particulièrement puissante. Egalement projeté "Histoire du franc CFA"de Katy Ndiaye, qui aborde la curieuse présence de cette monnaie sur des territoires colonisés par la France. Pourquoi des territoires ayant déclaré indépendance utilisent-ils toujours ce moyen d’échange, s’interroge ce documentaire en quête de réponses.



Notons enfin la présence de plusieurs courts-métrages dans le programme, dont "Zombies" de Baloji, cinéaste primé à Cannes cette année pour son premier long, "Augure"



Le programme complet est disponible ici.