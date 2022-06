Le Festival Contrastes à Tournai vous fait vivre la musique classique autrement autour de trois nuits musicales

Chaque jour, dans le Journal des festivals, nous évoquons un festival de l’été, en Belgique et à l’étranger, au travers de leur programmation, d’interviews et d’anecdotes. Alors, si vous êtes à la recherche de sorties culturelles à faire pendant les vacances, le Journal des festivals est le rendez-vous à ne pas manquer cet été.

Le Journal des Festivals nous mène à Tournai, pour parler du Festival Contrastes, qui vous fait vivre la musique classique autrement, comme des soirées mises en espace, une symphonie de Mahler interprétée sans chef ou encore les variations Goldberg données en trio.

Un pari un peu fou lancé en 2014 par le violoncelliste Romain Dhainaut, qui revient donc pour cette édition 2022, les 1er, 2 et trois juillet, une édition qui sera entièrement nocturne, puisqu’elle vous propose trois nuits musicales des plus originales : "Au clair de lune" avec Beethoven et Rachmaninov, une "nuit itinérante en Transylvanie", qui investira plusieurs lieux de Tournai, tels le Musée de Folklore et des Imaginaires, le Carillon et le TAMAT, le musée de la tapisserie. Ces lieux accueilleront un récital de cymbalom composé par Laszlo Lajtha, intitulé Nuits en Transylvanie, ainsi que l’octuor monumental d’Enescu.

Enfin, la dernière nuit sera une "Nuit transfigurée", qui vous permettra d’assister à une dissection didactique de la fameuse Nuit transfigurée de Schönberg. Vous saurez tout ce qui se cache derrière cette œuvre charnière, témoignages des derniers feux du romantisme.

Dix artistes vous convient à ces aventures musicales, Sadie Fields, Ayako Tanaka, Clément Holvoet, Wenhong Luo, Rafael Theissen, Didier Poskin, Igor Semenoff, Aleksandra Dzenisenia, Judyta Kluza et Romain Dhainaut.

