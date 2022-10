Le festival cinématographique "Les Enfants terribles" revient à Huy pour sa 10e édition

Le coup d’envoi de la dixième édition du festival du jeune cinéma européen "Les Enfants terribles" sera donné jeudi à Huy, ont indiqué lundi les organisateurs à l’agence Belga.

Dédié aux premiers films européens, le festival hutois débutera jeudi matin par une conférence de Philippe Reynaert, le critique cinématographique et ancien directeur de Wallimage. Cette conférence sera suivie par une séance scolaire ouverte au public.

C’est la projection de la comédie romantique "Fragile", de la réalisatrice française Emma Benestan, qui ouvrira le bal jeudi soir. Diverses projections et animations cinématographiques sont ensuite programmées ces vendredi et samedi. La journée de dimanche clôturera le festival avec une programmation consacrée aux familles et des activités spécifiques.