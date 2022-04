Le festival Canneseries déroule ce vendredi son tapis rose à de nombreuses célébrités

Dix œuvres s’affronteront dans cette catégorie, parmi lesquelles "Jeux d’influence, les combattantes", suite de la série d’Arte créée par le documentariste français oscarisé Jean-Xavier de Lestrade sur le lobby des pesticides.

Elle affrontera deux séries allemandes ("Punishment" et "Souls") mais aussi "1985" (Belgique, sur l’affaire des "tueurs du Brabant"), "El Inmortal" (Espagne), "Afterglow" (Norvège), "The Lesson" (Israël), "Audrey est revenue" (Canada), "Bang Bang Baby" (Italie) et "The dreamer" (Danemark).

En octobre, Canneseries avait accueilli 25.000 participants.