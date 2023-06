Le festival Canaux, Pays-Bas x Pays-Noir s’invite au Quai10

En juin, à Charleroi, se déroule le festival d’été pluridisciplinaire Canaux, Pays-Bas x Pays-Noir. Ce festival est une initiative conjointe de l’ambassade des Pays-Bas en Belgique, de la ville de Charleroi et des institutions culturelles locales ayant pour objectif de créer un pont entre les artistes néerlandais et le domaine culturel de Charleroi.

Dans le cadre de cet événement, le Quai10 et l’ambassade des Pays-Bas se sont associés pour proposer une programmation axée sur le cinéma et les jeux vidéo, mettant en valeur le pays des tulipes. Au Quai10, vous pourrez notamment découvrir une sélection de courts-métrages présentée par LI-MA, une plateforme d’art médiatique originaire d’Amsterdam. La programmation des longs-métrages comprendra également la projection de Control, un film qui relate la vie du légendaire leader de Joy Division, Ian Curtis, destiné à un public plus mature, ainsi que Un amour de cochon, un film adapté aux plus jeunes.