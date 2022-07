Le Festival Bruxellons ! s’ouvre en beauté avec la comédie musicale « Elisabeth »

Depuis 2014, le Festival s’ouvre chaque été avec une comédie musicale, genre grand public par excellence, avec un orchestre-live. Au menu de ces cinq dernières années on compte la Mélodie du bonheur, Sunset Boulevard, ou encore My Fair Lady, … Chacune de ces pièces ont la particularité de raconter l’histoire… d’une femme ! Cette nouvelle édition ne fait pas exception puisque Elisabeth ne désigne nulle autre que l’Impératrice d’Autriche et reine de Hongrie Elisabeth de Wittelsbach, connue mondialement sous le nom de "Sissi" et dont l’histoire a été adaptée au cinéma dans les années 50 avec Romy Schneider en tête d’affiche.

Dans la mise en scène de Jack Cooper et Simon Paco, Elisabeth est interprétée par la comédienne et chanteuse québécoise Marie-Pierre de Brienne. Celle-ci campe une Elisabeth profonde, bien loin du personnage superficiel qui prédomine dans l’imaginaire collectif car les films des années 50 ont fait de Sissi une princesse de conte de fées, bien loin de la réalité. Romy Schneider écrivait d’ailleurs dans son journal :

Après avoir tourné Sissi, selon leur fausse vision du personnage, ils voudraient que je tourne toutes les histoires d’amour de ces huit derniers siècles. On a fait de moi une pâtisserie viennoise qu’on voudrait dévorer, j’en ai ma claque.

L’actrice refusera de tourner un 4e film, renonçant à plusieurs millions de marks.

Le librettiste d’Elisabeth Michaël Kunze a fait le choix de s’éloigner de la vision idyllique de princesse de conte de fées pour nous raconter "la vraie histoire" d’Elisabeth, de son enfance campagnarde en Bavière jusqu’à son assassinat par un anarchiste italien, Luigi Lucheni, le 10 septembre 1898. Le personnage de Luigi Lucheni fait d’ailleurs office de narrateur dans la pièce. Cent ans après les faits (Elisabeth a été créée à Vienne en 1992), il est contre-interrogé par un juge invisible. Pour toute défense, Lucheni affirme qu’il a assassiné Elisabeth parce que c’était ce qu’elle souhaitait le plus. Il nous retrace alors une histoire d’amour obsédante : la romance fatale entre Elisabeth et la mort.