Le Festival Balkan Trafik revient à Bruxelles pour sa 17e édition du 27 au 30 avril 2023

Le Festival Balkan Trafik! revient à Bruxelles et Namur pour sa 17e édition.

Dès l'ouverture du Festival, le 27 avril, Balkan Trafik! installera ses quartiers au Delta à Namur mais aussi à Bruxelles sur la place de Brouckère ainsi que la Grand Place.

Ce festival met en avant les croisements multiculturels issus des Balkans et une fois encore, le Festival brassera rythmes traditionnels et fusions afin d'offrir au public une expérience trop peu connue.

En plus du côté musical du festival, le public pourra découvrir le savoir-faire des pays de l'Europe du sud-est avec un focus spécialités et bar à vin des Balkans, mais aussi des workshops et masterclasses ou du cinéma.

Des cuivres traditionnels aux sonorités rock, gipsy punk, psychédéliques, funk et grooves les plus frénétiques et contemporaines, la 17e édition du Festival Balkan Trafik! annonce une expérience musicale unique, dont des créations propres.

Côté musique, le festival présente en exclusivité, après 7 ans d’absence en Belgique, les stars de la fusion des musiques traditionnelles de la Méditerranée, des Balkans et d'Israël avec un son électro, la formation BALKAN BEAT BOX mais aussi le phénomène du métissage musical qui fête cette année ses 20 ans, Dubioza Kolektiv, où s'enchaînent Rock Alternatif, Reggae, Ska, Dub, Rap-Metal, Funk, Rock, Punk... ou encore le mélange hip-hop, électro et traditionnel roumain du groupe Subcarpați et le son hypnotique et psychédlique avec Elektro Hafiz en provenance de la Turquie.

Un festival multidisciplinaire et engagé.

Comme chaque année, le festival propose des créations 100% Balkan Trafik qui invite des artistes belges, européens et des Balkans occidentaux autour de compositions communes : le projet jazz ROJAZE-Roma Jazzing Europe, en partenariat avec les festivals Welcome In Tziganie (France) et le Nissville Jazz Festival (Serbie) ; le projet rock MUSIC CONNECTS, en collaboration avec des jeunes musiciens de la Mitrovica Rock School (Kosovo), de la Roma Rock School (Macédoine du Nord) et de la Fontys Rockacademie (Pays-Bas) ; ou encore la formation belgo-albanaise Gjovalin Quintet menée par l’accordéoniste virtuose Gjovalin Nonaj avec le maitre de la clarinette Josif Shukallari invité sur quelques morceaux.

Suite au succès d’une première édition à ciel ouvert, la place de Brouckère abritera encore un village aux couleurs balkaniques et rassemblera structures associatives, food trucks, workshops et masterclasses pour offrir aux aventureux une expérience complète.

À travers cet événement unique, Balkan Trafik! ambitionne de créer des ponts entre la capitale de l’Europe et les créatifs des pays de l'Europe du sud-est, mais aussi d’offrir une vitrine unique à la richesse culturelle des diasporas bruxelloises ainsi qu’à l’ensemble des minorités originaires des Balkans. Pour cette édition exceptionnelle Balkan Trafik! sera le pont culturel entre Bruxelles et Istanbul et mettra les artistes turcs à l’honneur.

Balkan Trafik!, c'est …

16 éditions rassemblant annuellement une moyenne de 6000 festivaliers

Un festival unique en Europe, qui crée des liens entre les pays d’Europe du Sud-Est et Bruxelles, à travers 2 capitales : Bruxelles : capitale européenne, belge et de la région flamande & Namur, capitale de la Wallonie.

Un plan de communication local, national, européen et international

Une plateforme de diplomatie culturelle

Pour plus d'infos et l'horaire de ce weekend déjà tant attendu, click ICI