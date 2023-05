Le Festival Arts & Alpha fera le lien entre art et alphabétisation du 30 mai au 13 juin à Bruxelles

Le Festival Arts et Alpha, organisé pour la quatrième fois par l’ASBL Lire et Écrire Bruxelles, proposera du 30 mai au 13 juin dans 13 lieux bruxellois des expositions, spectacles, visites guidées, ateliers et conférences autour de l’alphabétisation.

Ce festival, entièrement gratuit, est destiné à mettre en avant les points de vue et la vision artistique de personnes qui apprennent à lire et à écrire en français ou en langue étrangère. L’ASBL Lire et Écrire plaide pour le droit à l’alphabétisation pour toutes et tous et propose aux adultes en formation ainsi qu’aux travailleurs et travailleuses du secteur de prendre part à la vie culturelle via ces projets artistiques à découvrir dans le cadre du festival.

"En liant expression artistique et autres approches pédagogiques, les cours d’alphabétisation permettent aux apprenants de donner du sens, de soutenir et d’amplifier l’apprentissage linguistique et, parallèlement, de bénéficier d’une véritable ouverture sociale", explique l’organisation par voie de communiqué.

Une trentaine de projets, qu’il s’agisse de spectacles, de conférences, d’expositions, d’ateliers ou encore d’écoutes sonores, seront à découvrir dans divers lieux culturels de la capitale : la Boutique Culturelle, les centres culturels d’Etterbeek et de Schaerbeek, la Fonderie, les maisons de quartier Helmet et Saint-Antoine, la Maison des Cultures et de la Cohésion sociale de Molenbeek, la Maison du Livre et le Momuse de Molenbeek. Des visites guidées adaptées à un public en alphabétisation seront en outre proposées au Musée de la Ville de Bruxelles, à la Garde-Robe Manneken-Pis, au MigratieMuseumMigration, au Musée des égouts et à la Fonderie. Des rencontres et débats auront également lieu sur divers thèmes mis en exergue par les projets des apprenants comme la fracture numérique, l’accès aux droits, la mixité culturelle ou encore les droits des femmes.

Pour plus d'informations sur le festival.