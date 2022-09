Le festival Artonov revient en octobre et mettra deux architectes belges à l'honneur

L'architecte belgo-britannique Olivier Dwek sera mis à l'honneur le 9 octobre à la New Hope Gallery, ancienne salle des fêtes de Saint-Gilles qu'il a rénovée et réimaginée. Sur place, les visiteurs pourront admirer une collection unique de meubles américains et danois de Jérôme Sohier, ainsi que des performances artistiques de la Japonaise Satchie Noro.

Philippe Samyn, l'homme derrière le bâtiment Europa, siège du Conseil de l'Union européenne, sera lui aussi plébiscité grâce à la performance audiovisuelle d'Ofer Smilansky installée le 10 octobre dans le jardin de la Ferme de Stassart (Uccle). Cette dernière n'est autre que le lieu où se situent les bureaux de l'agence de Philippe Samyn.

L'objectif du festival est de faire converger les arts vivants (musique, danse, théâtre, arts visuels...), dans des lieux Art nouveau, Art déco ou d'architecture remarquable de Bruxelles, avec une volonté de mettre en avant des artistes émergents.

La programmation et toutes les informations sont à retrouver sur le site du festival Artonov.