Le Festival Artonov, le festival qui sort des sentiers battus et qui mélange toutes les disciplines

On vous a déniché un festival qui mélange toutes les disciplines comme la musique ou encore le cirque et qui fait en plus la part belle au patrimoine bruxellois.

L’occasion de vous emmener à la Maison Saint-Cyr, aux Brigittines, dans les Galeries Ravenstein, à la Maison Hanon ou encore à l'École Fondamentale Numéro 13. Des lieux tous qualifiés d’exceptions et qu’on n’a pas toujours eu la chance de visiter. Une des particularités: l’intimisme fait partie de la philosophie de l’événement.

Le festival Artonov vous invite à sa 9e édition. On en parle avec Vincenzo Casale, directeur artistique du festival dans Bruxelles Matin en radio sur Vivacité.





INFOS PRATIQUES:

Dates : Du 07 au 15.10.2023

Lieu : Divers lieux à Bruxelles (voir le site)

Tarifs : Tarif standard : 18 € /13 € (prévente) ; 20 € /15 € (sur place), PASS : 48 € (3 spectacles), 75 € (5 spectacles)

>>> Et le programme complet : https://www.festival-artonov.eu/fr/calendar