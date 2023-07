Le Festival Ars in Cathedrali place l’orgue et les "musiques d’amour" au centre de sa nouvelle édition

Durant l’été, Musiq3 vous propose son agenda des festivals, partout en Belgique et quelques fois au-delà de nos frontières. Et tous les mardis de l’été, les amateurs de musique d’orgue pourront profiter d’un concert en la Cathédrale des Saints Michel et Gudule. La nouvelle édition du festival Ars in Cathedrali débute ce mardi 11 juillet à 20h.

"Music of love", voici le thème de la nouvelle édition du festival bruxellois Ars in Cathedrali. Sur les grandes orgues Grenzing de la Cathédrale des Saints Michel et Gudule, avec la musique de Jean-Sébastien Bach en fil rouge, le festival vous propose de (re)découvrir chaque mardi de l’été le répertoire musical inspiré par l’Amour, sous toutes ses formes et époques, composé ou improvisé. Au total, huit concerts sont prévus tout au long de l’été.

Si le festival est dédié à l’orgue, les organisateurs tentent également d’élargir le répertoire pour le mêler à d’autres instruments. Ainsi, dans le programme de cette édition, vous retrouverez notamment un duo autrichien, composé d’une soprano, Susanna Ebenbauer et d’un organiste Johannes Ebenbauer, qui proposeront un programme où dialogueront à la fois l’improvisation et le répertoire écrit, et aussi la voix et l’orgue. Un concert à découvrir le 1er août prochain.

Le concert d’ouverture de ce festival se déroule ce mardi 11 juillet, jour de la Fête de la Communauté flamande. Et à cette occasion, l’organiste gantois Paul De Meyer a "concocté une perle de programmation", comme nous l’explique Xavier Deprez, directeur artistique du festival. En effet, le programme rassemble les trois communautés du pays, avec des œuvres de Joseph-Hector Fiocco, Jacques-Nicolas Lemmens et Joseph Jongen. Paul De Meyer, grand improvisateur, improvisera également une Symphonie autour de l’amour.

Retrouvez le programme des huit concerts du festival sur le site d’Ars in Cathedrali.