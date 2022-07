Le festival Ars in Cathedrali fête sa 10e édition : un programme célébrant l’orgue à toutes les époques

Chaque jour, dans le Journal des festivals, nous évoquons un festival de l’été, en Belgique et à l’étranger, au travers de leur programmation, d’interviews et d’anecdotes. Alors, si vous êtes à la recherche de sorties culturelles à faire pendant les vacances, le Journal des festivals est le rendez-vous à ne pas manquer cet été.

Le festival Ars in Cathedrali est une manifestation exclusivement dédiée à l’orgue et à son répertoire sous toutes ses formes. La dixième édition débute ce mardi 12 juillet à la Cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles et se tiendra chaque mardi de l’été jusqu’au 30 août.

Lors des huit concerts qui composent ce festival, vous pourrez écouter de l’orgue en solo, mais aussi avec des cuivres, des voix, dans des répertoires allant du baroque au contemporain. Ars in Cathedrali vous fera découvrir toute la richesse de cet instrument séculaire et extrêmement complet, la thématique du festival étant "Du neuf et de l’ancien".

Retrouvez toutes les informations sur le programme du festival et les modalités de réservation sur le site du Festival.