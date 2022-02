Le Festival Anima reprend quartier à Bruxelles pour une 41e édition hybride !

En plus des traditionnels Best of Shorts et C’est du belge, la programmation adulte d’Anima proposera une Soirée Queer sur le thème de l’amour arc-en-ciel dans l’animation, ainsi que le retour en salle de la fameuse Nuit animée. Les focus de cette année mettront en lumière les nouvelles générations de cinéastes de deux pays européens aux traditions cinématographiques originales, la Tchéquie et la France. La nouvelle catégorie des Not So Short, exclusivement sur Anima Online, regroupera quant à elle des moyens métrages étonnants.

Un nouveau label fait son apparition dans la programmation d’Anima pour indiquer les films qui respectent l’inclusion. Cette thématique émergente, la défense des minorités, est en effet omniprésente dans la programmation et traverse toutes les catégories du programme. La création de ce label (identifiable grâce au tag INCLUSIVITÉ ou Incl.) souligne un nouveau mouvement que le Festival souhaite mettre en valeur et encourager.

Les rendez-vous professionnels de Futuranima, du 28 février au 5 mars, feront également leur grand retour en chair et en os avec une vingtaine d’événements à destination des talents du secteur. Avec ses nombreuses journées thématiques, sa master classe consacrée à la réalité virtuelle et ses soirées rencontres autour de certains longs métrages entre les équipes des films et le public, la programmation de Futuranima est un vrai coup de pouce pour le secteur. Et pour continuer d’en savoir plus sur le cinéma d’animation, de nombreux contenus exclusifs Futuranima, dont des présentations de studios et de réalisateurs, seront disponibles sur la plateforme Anima Online.

Enfin, un retour en présentiel rime bien sûr avec événementiel. Anima aura le plaisir d’accueillir une promenade monumentale de vidéo-mapping sur le thème des paysages sous-marins qui se déploiera dans les différents étages du bâtiment Flagey, ainsi qu’une exposition sur l’antihéros Dickie (Boerke en néerlandais), créé par Pieter De Poortere, qui signe l’affiche de l’édition 2022.

