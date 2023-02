Le Festival Anima propose ses activités destinées aux enfants et familles

Ce 17 février s’ouvre le Festival Anima à Flagey. Caroline Veyt vous propose dans Outside de voir ce que la programmation réserve aux enfants.

Traditionnellement, Anima est le festival qui vous donne rendez-vous pendant le congé de Carnaval. Peut-être que les autres années, vous l’avez raté parce que les vacances scolaires étaient plus courtes, mais là, aucune excuse, avec le long congé qui s’annonce, vous aurez certainement l’occasion d’aller y faire un tour !

Et les familles sont gâtées ! Chacun devrait y trouver son bonheur, dès 3 ans, en français et en néerlandais. Au programme, des projections drôles et émouvantes, des reprises qui ont été de véritables coups de cœur, un focus espagnol et même deux expositions destinées à toute la famille.

La programmation Kids comporte 11 longs métrages et 9 programmes de courts.

Parmi les projections, Caroline Veyt a épinglé ce long-métrage d’animation franco-hollandais intitulé Un Amour de Cochon et qui ouvrira la série de séances pour jeune public. C’est le premier long de la réalisatrice et illustratrice hollandaise Mascha Halbertstad qui s’est inspirée du livre de Tosca Menten intitulé Knor.

Knor (Chonchon en français) est un cochon. La petite Babs a un grand-père qui vit aux USA et qui, lorsqu’il revient en Europe, a envie de gagner le cœur de sa petite fille qu’il connaît très peu. Alors il choisit de lui offrir un cochon. Mais un cochon, ce n’est pas fait pour vivre dans un salon. Evidemment, il fait plein de bêtises et vous pensez bien que pour les parents, vivre avec un tel animal, c’est un peu compliqué à accepter.

C’est une histoire à rebondissements. Il y a des personnages très drôles et puis, il y a une vraie menace qui plane sur notre porcelet ; c’est le concours de saucisses du siècle

Pour Un Amour de cochon, rendez-vous à Flagey le samedi 18 février à 14h, le jeudi 23 février à 14h & la bonne nouvelle, c’est que le film sort dans plein de salles pour les vacances. Donc où que vous soyez, vous aurez la possibilité de le voir ! C’est un film pour tous à partir de 6 ans !

Parmi les autres films proposés par le Festival Anima pour les enfants, il y a le dernier Ernest et Célestine : le Voyage en Charabie, pour les plus de 5 ans.

Vous pourrez aussi retrouver le Petit Nicolas avec Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux, pour les plus de 6 ans.

Mais aussi Allan, Britney et le Vaisseau spatial, un film danois sur la rencontre entre un petit garçon et une petite extraterrestre qui vont vivre ensemble des aventures épatantes. Il est en compétition.

Il y a des classiques, des surprises, des courts, des longs… même des "Animatins" organisés par l’asbl Bah Voyons. On vous expliquera comment les films ont été faits, ce qu’ils racontent. Il y a notamment un "Animatin" prévu autour d’Ernest et Célestine ! C’est tous les jours de la semaine du 20 février à 10h.

Il y a également deux expositions à Flagey durant le festival : la première a lieu dans le Foyer 2, autour de notre ami Chonchon le cochon, la seconde a lieu au Studio 3 et c’est une exposition ludique et interactive qui s’intitule La boîte fluo de Kitty !

Et enfin, sont organisés des ateliers d’animation pour les 6-12 ans qui ont lieu chaque jour à 14h15 et à 16h. Le Festival Anima regorge d’activités à vivre en famille et s’ouvre ce vendredi 17 janvier à Flagey pour 10 jours !