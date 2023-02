Le Festival Anima livre son palmarès et renoue avec ses spectateurs

"Saules aveugles, femme endormie", de Pierre Földès, a remporté le prix du meilleur long métrage international décerné dans le cadre du Festival Anima qui s’est clôturé ce dimanche à Bruxelles sur des chiffres de fréquentation "au moins aussi bons qu’en 2020". "Interdit aux chiens et aux Italiens" d’Alain Ughetto a quant à lui obtenu le prix du public pour le meilleur long métrage.

Dans la catégorie des longs métrages pour enfants, c’est "Un amour de cochon" de Mascha Halberstad qui s’est distingué, obtenant également le prix du public dans cette catégorie. "Letter to a pig", de Tal Kantor, a décroché pour sa part le grand prix Anima du meilleur court métrage tandis que "It’s nice in here" de Robert-Jonathan Koeyers, s’est vu décerner le prix spécial du jury. "Ice Merchant" de Joao Gonzalez (prix du public du meilleur court métrage) ; "Drôles d’oiseaux" de Charlie Belin (meilleur court métrage pour enfants) et "La reine des renards" de Marina Rosset (mention spéciale du jury) complètent le palmarès international.