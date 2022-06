Le festival Alimenterre aura lieu du 13 au 17 septembre 2022

Le but du festival Alimenterre est de penser autrement notre rapport à l’alimentation afin de considérer l’agriculture écologique comme une urgence. Une compétition de huit films accompagnés de débats et de rencontres ponctuera l’événement. Le parrain de ce festival est Félicien Bogaerts, militant écologiste belge et personnage médiatique qui s’est notamment fait connaître comme présentateur de la chaîne YouTube Le Biais Vert.

Le festival fera son retour au Cinéma Galeries à Bruxelles, après s’être déroulé durant deux éditions au See U. Le lieu, situé en plein centre de la capitale fera office de centre névralgique. Cependant, le festival Alimenterre déplacera ses activités aussi ailleurs dans la capitale ainsi que dans de nombreuses villes wallonnes.

Ce festival est organisé par l’ONG belge SOS faim qui lutte contre la précarité et la faim en milieu rural. Elle agit pour l’agriculture paysanne dans les pays en développement et veille à informer et mobiliser sur cette thématique la population des pays développés.

Cette année encore, le festival Alimenterre sera associé à Nourrir Bruxelles, les deux festivals profitent de leur association sur le thème de la transition écologique, résiliente et solidaire pour organiser des activités conjointement.