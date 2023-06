Le Festival Afrodisiac t'offre un voyage à travers une Afrique fière et décomplexée en plein Bruxelles

La lutte contre les fléaux qui touchent les pays d’Afrique mais pas seulement d'ailleurs, peut se faire de différentes façons dont le choix du culturel et du social. C'est la voie qu'a choisi le Festival Afrodisiac depuis quelques années.

Le temps d’un week-end, du 15 au 16 juillet 2023, le festival Afrodisiac t'offre la possibilité de t'évader entre autre en musique, grâce à des animations, des expositions, de la gastronomie et un village d’enfants. Ce festival a pour but également de sensibiliser le public averti ou pas et visibiliser la richesse ainsi que la diversité de la culture africaine.

Le village d’enfants est un évènement familial où les enfants ne sont pas oubliés. Un village d’enfants organisé autour de différentes animations dont des contes africains prendra place durant le festival.

Lors de ces deux jours, de nombreux concerts seront organisés incluant des artistes exceptionnels issus de la diaspora ce sera donc aussi l’occasion pour ces talents bruxellois entre autre de montrer sur scène.

Les festivités sont indissociables de la nourriture et de la boisson. En effet, la cuisine joue un rôle essentiel dans la richesse culturelle afro. C'est pour cette raison que le festival propose une variété de stands de gastronomie afro-caribéenne ainsi qu'un bar à cocktails.

Même si le soleil a pu s'éloigner du Festival lors d'éditions précédentes, le souvenir des visiteurs reste encore aujourd'hui intacte et nous pouvons déjà affirmer que le beau temps a pris rende-vous avec Le Festival Afrodisiac .

Pour couronner le tout, nous te confirmons que l'entrée sera totalement GRATUITE les deux jours du Festival.

Tu trouveras plus d'informations en cliquant ICI