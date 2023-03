Le festival "À Films Ouverts" revient du 9 au 26 mars à Bruxelles et en Wallonie

Cette édition aura pour fil rouge 'Le cinéma pour éclairer ou tracer les frontières ?'. "Cette année, nous interrogerons la façon dont le cinéma rend visible, dénonce ou au contraire trace les frontières", indiquent les organisateurs. Seront notamment projetés les films "Tori et Lokita" de Jean-Pierre et Luc Dardenne et "Rebel" d’Adil El Arbi et Bilall Fallah ou encore le documentaire d’animation "Flee" de Jonas Poher Rasmussen.

Les projections seront organisées en partenariat avec des associations ou des lieux culturels aux quatre coins de Bruxelles et de la Wallonie.

Le cinéma est mobilisé ici non pas tant pour ses qualités narratives ou esthétiques mais comme invitation à débattre des questions liées à la diversité et au racisme

expliquent les organisateurs. "Depuis sa création, le festival s’appuie sur le cinéma pour donner la parole aux spectateurs. Au fil des années, et sous l’influence d’une actualité malheureusement toujours plus fournie, ces moments n’ont cessé de faire écho aux évolutions des préoccupations", poursuivent-ils. "Au-delà du rapport à l’Autre, il s’agit souvent d’évoquer les tensions qui découlent des inégalités sociales dont souffrent les populations issues de la diversité, des amalgames qu’entretiennent les traitements simplistes de l’actualité et de la question de l’intégration des personnes migrantes".