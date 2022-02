Le festival "À Films Ouverts" de retour du 10 au 27 mars à Bruxelles et en Wallonie

Le festival aura cette année pour fil rouge "la façon dont le cinéma rend visible ou invisible les structures sociétales qui soutiennent le racisme", indiquent les organisateurs.

Seront notamment projetés les films "Green Book" de Peter Farrelly (Oscar du Meilleur film en 2019), "Haut et fort" de Nabil Ayouch (sélectionné en compétition officielle lors du dernier Festival de Cannes) ou encore "Tout simplement noir" de Jean-Pascal Zadi et John Wax (César du Meilleur espoir masculin en 2021). Les projections seront organisées en partenariat avec des associations ou des lieux culturels dans une vingtaine de villes et communes wallonnes et bruxelloises.