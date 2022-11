Le festival 100% rural revient en Sambre-et-Meuse tout le mois de novembre !

Le festival 100% Rural est de retour en ce mois de novembre et promet de nombreuses activités célébrant la vie en campagne. Quatre communes hébergent le projet du Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse : Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt. À travers 65 activités de thèmes variés, associations et habitants se mobilisent pour une transition écologique et solidaire.

Le festival se déroule autour des thématiques suivantes :

Dans les zones rurales, la mobilité est un enjeu crucial, l’accès aux écoles, aux soins, à son travail est souvent difficile sans voiture, mais ce moyen de transport à un impact écologique important. Le 22 novembre, l’a telier réflexif "Mobilité : rêve ou réalité" propose de trouver collectivement des solutions concrètes, réalistes et durables sur la mobilité dans la région.



L'importance de lutter contre la disparation de certaines espèces et de proposer des solutions concrètes pour préserver au mieux la biodiversité de la région. Le 17 novembre, le Foyer culturel de Florennes accueille le Ciné-débat : "Faut-il arrêter de manger les animaux ?"



de la région. La nécessité de valoriser le patrimoine naturel et culturel des régions rurales. Le 19 novembre , Françoise Ramaut, guide des Cercles naturalistes de Belgique, emmène des marcheurs le long d’une promenade de 5 km à la rencontre des arbres.



des régions rurales. , La c u lture comme outil de la transition, pour penser et repenser nos modes de vie. Le 21 novembre, Sylvie Droulans donne son spectacle " La revanche du lombric, le spectacle qui descend les poubelles".



La revanche du lombric, le spectacle qui descend les poubelles". La place que tient l’alimentation dans un projet de transition durable. Les organisateurs tentent de favoriser la mise en place et le soutien de projets circuits-courts. Le 14 novembre, un repas didactique 100% local est proposé, une occasion de se régaler sainement et éthiquement.



L’importance d’une dynamique citoyenne pour porter des projets collectifs qui améliorent la vie quotidienne et future. Denis Cheruy, quasiment 100% autosuffisant en eau, en chauffage, en électricité et en nourriture depuis dix ans fait visiter son lieu de vie le 12 novembre dans le cadre de l’atelier "Vivre une vie en autonomie : quand la réalité rejoint l’utopie".

Valoriser et transformer l'agriculture : "l e territoire du Groupe d'Action Locale de L'entre-Sambre-et-Meuse Asbl compte environ 300 fermes qui occupent 60% du territoire et elles ont toutes un rôle à jouer dans la préservation du tissu socio-économique local et de la biodiversité." estime l'association. Le 18 novembre, les apéros ruraux sont organisés à la Ferme du château d'eau de Gerpinnes.

"Le zéro déchet s’appuie sur la règle des 5R d’un mode de vie plus écologique : 1. refuser tous les produits à usage unique et privilégier les achats sans déchet (comme le vrac). 2. réduire sa consommation de biens. 3. réutiliser et réparer ce qui peut l’être. 4. recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé. 5. rendre à la terre, c’est-à-dire composter les déchets organiques" peut-on lire sur le site de l’évènement. Le 23 novembre, la c onférence " Chasser les polluants de son quotidien" éduque sur ces particules invisibles de nos quotidiens.

L’intégralité des activités