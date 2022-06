Le female gaze au cinéma cet été

Conçu en collaboration avec le festival Pink Screens, le programme Our Story propose une sélection de films LGBT + classiques ou méconnus à voir ou à revoir durant tout l’été. Après Working Girls de Lizzie Borden en juin et C.R.A.Z.Y. de Jean-Marc Vallée en juillet, le mois d’août sera l’occasion de découvrir All Over Me d’Alex et Sylvia Sichel (1997) : l’histoire de Claude, une jeune femme new-yorkaise qui part à la découverte d’elle-même et de sa sexualité à travers notamment son amitié avec Ellen, mais aussi sa rencontre avec Lucy, une musicienne punk aux cheveux roses.

Hommage au mouvement Riot Grrrl, la bande originale du film est parsemée de chansons emblématiques d’Ani DiFranco ou encore Babes in Toyland. Une histoire de sororité, d’empouvoirement et d’émancipation où l’on reconnaît quelques visages de la culture pop de l’époque nineties (notamment Leisha Hailey de The L Word ou Tara Subkoff de American Pie), saluée par le Teddy Award, le prix LGBT du Festival de Berlin.

Cinematek, le 24 août à 19h00.