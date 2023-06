Le Feel De Diane : retour de Meshell Ndegeocello, exploration de l'univers de Mandarine et exclusivité d'Amina 808

Cette épisode marque le retour d'une légende soul-jazz et funk : Meshell Ndegeocello, chanteuse, compositrice et multi-instrumentiste. Diane partage en exclusivité un morceau de 7 minutes extrait de son nouvel album intitulé The Omnichord Real Book signé sur le label Blue Note. Reconnue par les Grammy Awards et acclamée par le public, cette œuvre musicale ambitieuse et visionnaire, fortement influencée par le jazz, marque un tournant dans une carrière qui a débuté il y a 30 ans et dans laquelle on l'a vu collaborer avec Madonna, Basement Jaxx, Robert Glasper, The Blind Boys of Alabama, Chaka Khan et Marc Ribot.