Le Feel De Diane : l'été s'installe avec une sélection solaire pour votre balade musicale du dimanche

On ne vous présente plus Chilly Gonzales, celui qu’on surnomme Gonzo aussi connu pour son approche intimiste du piano, qu’il aborde avec une formation classique et jazz combiné à l’attitude d’un rappeur, que pour ses impressionnants spectacles et ses multiples collaborations avec des artistes internationaux.



Les oreilles les plus affûtées reconnaîtront ici l’oeuvre homonyme de Mr Oizo que le maestro en robe de chambre revisite à sa sauce. Dans un entretien en 2020, il avait d’ailleurs désigné ce titre comme sa " chanson pour danser ", en y dressant un portrait élogieux de la musique électronique et du musicien et réalisateur.

J’aime la capacité de ce morceau à être traduit d’un style à l’autre, de la même manière qu’on peut avoir un feeling de rap sans forcément avoir un sample, faire de l’électro sans instruments électroniques ou du jazz avec des instruments électroniques.

Après l’avoir déjà repris en live, Chilly Gonzales nous propose donc sa version du morceau s’emparant de cette boucle entêtante pour lui apporté ce style virtuose qui lui est propre.