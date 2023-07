Le Feel De Diane : dernier épisode de la saison tout en émotions et saveurs solaires

Rencontre entre le chanteur Le Tagarel et le beatmaker SiKa, le duo Tapioca est né d’une passion commune pour le hip-hop et la musique populaire brésilienne. Diane les avait découverts à leur tout début, et est à l’origine de leur première diffusion sur les ondes belges, leur apportant son soutien au métissage musical qu’elle défend. Leur nouvel EP, Samba Em Kigali, est nourri d’allers-retours entre l’Afrique où s’établie désormais Le Tagarel, plus précisément à Kigali, et Bruxelles ou se trouve toujours SiKa, avec le Brésil qui constitue toujours leur toile de fond musicale.