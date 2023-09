Le Fédéral et Bruxelles présentent une série de mesures pour sécuriser et redorer l’image de la Gare du Midi

Les gouvernements fédéral et bruxellois et les communes d’Anderlecht et de Saint-Gilles ont présenté ce jeudi midi leur plan d’actions en 22 points pour rétablir la sécurité et l’attractivité de cette importante porte d’entrée dans la capitale.

Comme annoncé précédemment, ce plan s’articule autour de 3 axes. Le premier axe est sécuritaire. Un second axe se déploie autour de mesures sociales pour les sans-abri et les mineurs étrangers non accompagnés. Et le troisième concerne l’infrastructure et l’urbanisme dans et autour de la gare.

Pour ce qui est du volet sécuritaire, le point le plus concret est le retour d’un commissariat de police au sein de la Gare du Midi, alors qu’aujourd’hui, le seul petit local de police n’est pas accessible au public. Les autorités se sont aussi accordées sur l’interdiction de la consommation d’alcool et l’augmentation du nombre de patrouilles.

L’axe social prévoit notamment l’installation d’une permanence sociale, ainsi que l’ouverture d’un centre pour mineurs étrangers non accompagnés en errance.

Enfin, en ce qui concerne le volet urbanistique, il s’agit ici de projets à plus long terme. Le ministre-président Rudi Vervoort ne croit pas au risque de voir ce plan tomber dans les oubliettes sous une future coalition : "Au niveau régional, ce sont tous les partenaires de cette majorité qui sont intéressés. Je ne doute pas que l’un ou l’autre sera encore présent à la prochaine législature", nous a-t-il confié.

Si certains projets sont déjà dans les cartons, d’autres en revanche ne font encore l’objet d’aucune budgétisation. C’est la grosse limite de ce plan d’actions.