Le Fédéral annonce une série de mesures pour rétablir la sécurité à la gare du Midi

Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi une série de mesures à court et moyen termes afin de restaurer la sécurité dans et autour de la gare du Midi à Bruxelles.

Ces efforts seront coordonnés par le centre de crise national, selon un communiqué conjoint du Premier ministre et de la ministre de l'Intérieur.

Ce plan d'action s'articule autour de trois axes. Le premier, qui sera conduit par les services de police et l'Office des Étrangers, portera sur la lutte contre les phénomènes criminels et l'illégalité dans et autour de la gare.

Le deuxième visera, lui, le phénomène de sans-abrisme, les problèmes de dépendances, de toxicomanie et de propreté dans le quartier de la gare. Les services de la Région Capitale, les communes concernées et les services fédéraux de santé et d'immigration collaboreront pour ce volet, appuyé par le commissariat national aux drogues.

Enfin, le troisième axe prévoit des travaux d'adaptation de l'infrastructure qui devront avoir un "impact significatif sur l'amélioration de la sécurité autour du bâtiment de la gare", selon ce communiqué.

Un renforcement de la vidéosurveillance dans et autour de la gare est aussi évoqué.