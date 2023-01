Le FC Bruges s'impose à Zulte Waregem pour le 1er succès de Parker, le Cercle surprend La Gantoise

Un peu plus tard dans la soirée, le voisin brugeois a disposé de Zulte Waregem (1-2). Lang a ouvert le score, mais a vu Ndour égaliser. Vanaken a redonné l'avantage aux visiteurs dans les arrêts de jeu. Il s'agit du premier succès pour Parker à la tête du FCB, qui restait sur sept matches sans victoire en championnat.

Jutglà, préféré à Yaremchuk, a placé le ballon devant le but dès la 7e et Lang a surgi (0-1). Mais sur cette phase, l'Espagnol s'est blessé et a dû être remplacé... par Yaremchuk. Suite à un effort de Fadera, le ballon est tombé dans les pieds de Ndour, qui a inscrit son deuxième but en championnat (32e, 1-1). L'attaquant sénégalais a eu une belle occasion de signer un doublé mais Mignolet a détourné son tir en première intention (41e). Le Club a alors pressé Zulte. Meijer a détourné, sur coup de coin, le ballon de la tête pour Vanaken, qui a frappé à bout portant (45e+6, 1-2).

Le début de la seconde période a été à l'avantage du Essevee, qui a semé la panique chez les Blauw & Zwart grâce à Brüls, auteur de deux bons services (50e, 51e), et à Vossen dont l'envoi a heurté le poteau (57e). Pour contrer les volontaires visités, le coach brugeois a effectué un triple changement avec Sowah, Rits et Sylla à la place de Yaremchuk, Nielsen et Boyata (75e). Le marquoir n'a toutefois plus bougé.

Les Brugeois occupent la 4e place de Pro League, avec 40 points, soit 2 de mieux que Gand, 5e. Le Standard est 6e avec 37 unités.