Le FC Bruges s'impose à l'Union (0-2) et prend la tête du championnat, Vanzeir manque un penalty

Le premier choc des deux prétendants au titre a tourné à l’avantage du FC Bruges. Dominés pendant la rencontre, les Blauw & Zwart s’imposent sur un but de leur patron Hans Vanaken. Dante Vanzeir a manqué un penalty alors que le score était de 0-0. L’Union perd la tête du championnat au profit des Brugeois.

La date était dans un coin de la tête des deux clubs depuis la publication du calendrier des Champions’ Playoffs. L’Union Saint-Gilloise met le feu durant un quart d’heure en première période. Le temps pour Dante Vanzeir de donner des frayeurs grâce à sa vitesse pure. Le temps également pour Lapoussin et Teuma de mettre Simon Mignolet à contribution sur les deux plus belles occasions de la première période. Mais, en oubliant de frapper au but à plusieurs reprises, les Bruxellois laisse passer leur premier temps fort du match, donnant à leur adversaire l’opportunité de se déployer enfin.

Percutant au bon moment dans une saison où il a soufflé le chaud et le froid, Non Lang donne beaucoup de mal aux défenseurs unionistes. Aligné dans l’axe en combinaison avec Adamyan, le Néerlandais relègue Charles De Ketelaere sur le flanc gauche. Un choix surprenant d’Alfred Schreuder.

Sans le moindre changement au retour des vestiaires, l’Union reprend sa marche offensive et obtient un penalty. Lazare est légèrement accroché par Mechele dans la surface. Dante Vanzeir, remuant depuis le début du match, doit se charger de la conversion. Mais comme face à Saint-Trond lors de la phase classique, son envoi ne trouve pas le cadre. C'est un tournant du match dont le FC Bruges va se nourrir.

Vingt minutes plus tard, alors que les changements ont été opérés de part et d’autre, le FC Bruges débloque le marquoir. Andreas Skov Olsen, tout juste monté, adresse un centre millimétré à Hans Vanaken qui reprend idéalement de la tête (0-1, 74e).

Le dernier quart d’heure, haché par quelques arrêts de jeu, donnent lieu à peu de possibilités. Les Unionistes sont brouillons et ne parviennent plus à inquiéter Mignolet. Sur la dernière action du match, les Brugeois inscrivent un deuxième but via le jeune Antonio Nusa (17 ans) alors que Moris était monté sur le dernier corner.

Le FC Bruges s’impose et prend la tête du championnat à trois journées de la fin des Champions’ Playoffs. Les Brugeois accueilleront l’Union mercredi pour un possible nouveau tournant du championnat.