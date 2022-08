Le FC Bruges renoue avec la victoire en refilant trois buts à OH Louvain

Après sa défaite contre Eupen et son partage contre Zulte Waregem, le Club Bruges a retrouvé la victoire ce dimanche lors du match de la 4e journée de Pro League qui l’opposait à OH Louvain. Un adversaire dont les Blauw en Zwart ont disposé sur un score sans appel de 0-3. Seuls points noirs du jour, la blessure d’Andreas Skov Olsen à la 38e minute et les deux penalties manqués par Hans Vanaken.