Le FC Bruges remporte la Supercoupe de Belgique

Le FC Bruges conserve la Supercoupe. Le champion de Belgique en titre pour la troisième fois d’affilée affrontait ce dimanche le KAA Gent, vainqueur de la coupe de Belgique, au stade Jan Breydel.

En dehors de Mats Rits blessé et Stanley Nsoki suspendu, le groupe brugeois était quasiment complet. Charles de Ketelaere était néanmoins sur le banc.

La Gantoise était elle privée de plusieurs joueurs blessés, comme Julien de Sart, Vadis Odidja et Sven Kums.

Les joueurs de Bruges ont rapidement dominé les débats dans une première période avec peu d’occasions. Les Buffalos de Gent pensaient pourtant avoir ouvert le score à la 37e minute par l’intermédiaire de Tarik Tissoudali, finalement signalé hors-jeu, après un relâchement des Brugeois. Les Blauw en Zwart ont finalement profité de la confusion pour prendre l’avantage deux minutes plus tard, avec un but du Danois Andreas Olsen (39e). Malgré des tentatives de réaction gantoises, les deux équipes rentrent aux vestiaires à la pause sur le score de 1-0.

La Gantoise a tenté de se montrer plus dangereuse et a beaucoup couru en deuxième période, sans trouver la faille pour autant. Les occasions gantoises n’ont pas été concrétisées, la faute à une bonne défense brugeoise et un manque de précision des Buffalos devant le cadre.

Le score n’aura donc pas évolué en deuxième période, et le FC Bruges remporte sa 17e Supercoupe. Les Gazelles semblent en forme pour la nouvelle saison de championnat, après une préparation réussie.