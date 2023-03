Le FC Bruges reçoit une claque à Benfica et quitte la Ligue des Champions la tête basse

La campagne du FC Bruges en Ligue des champions s’est terminée de façon brutale en huitièmes de finale. Dépassés par la vitesse d’exécution et la technique des Lisboètes, les Brugeois se sont inclinés 5-1 face à des Águias aux serres bien acérées. Les Blauw en Zwart rêvaient d’un exploit, ils ont pris une claque.



Le Club, battu 0-2 à l’aller, n’a pas le droit à l’erreur s’il veut entretenir le souffle de l’espoir. Peut-être pris par l’ambiance de l’Estadio de la Luz, les Brugeois cafouillent leur début de match. La défense est dépassée d’entrée. Un hors-jeu prive Joao Mario d’un but en talonnade (2e). Abakar Sylla, fébrile, est proche de tromper Simon Mignolet (6e).



Alexander Bah et Joao Mario ouvrent les brèches. Le flanc gauche prend l’eau. Les pieds brugeois ne touchent pratiquement pas le ballon. Joao Mario, idéalement servi par Grimaldo, a le but ouvert. Bjorn Meijer s’interpose à même la ligne (20e). Bruges ne surnage que via deux têtes de Hans Vanaken (4e et 23e).