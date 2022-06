Le FC Bruges officialise l'arrivée de Ferran Jutglà en provenance du FC Barcelone

D'un FCB à l'autre. L'attaquant espagnol Ferran Jutglà quitte le FC Barcelone pour le FC Bruges, où il a signé un contrat de quatre ans. L'information était dans l'air depuis quelques jours, elle a été officialisée ce mercredi par les Blauw en zwart.

Passé de l'Espanyol Barcelone au Barça l'an dernier, Ferran Jutglà, 23 ans, a joué six matches de Liga la saison dernière, inscrivant un but contre Elche. Il a surtout évolué avec l'équipe B du Barça, pour le compte de laquelle il a marqué 19 buts et 6 assists en 32 matches. Ferran Jutglà portera le numéro 9 à Bruges.



Petit gabarit (1m75), Jutglà est capable d'évoluer sur les deux flancs ou dans l'axe. Dynamique et doté d'une bonne technique, il aime percuter, dribbler. Il peut aussi bien délivrer une passe décisive ou finir lui-même l'action comme en atteste ses stats.



Tous les fans brugeois espèrent qu'il connaîtra la même réussite a Breydel que Victor Vazquez, qui avait également quitté la Catalogne pour la Venise du Nord.