Le FC Bruges ne laisse aucune chance à un Charleroi toujours à la recherche de réalisme (1-3)

Le FC Bruges a mis du temps avant de rentrer dans sa rencontre mais a ensuite déroulé face à Charleroi. Morioka avait ouvert la marque pour les Zèbres mais les Blauw en Zwart ont ensuite renversé la situation avec un doublé de Jutgla et un but de Nielsen, en s’appuyant notamment sur un Vanaken des grands soirs.

Si Charleroi connaît un doublé de saison compliqué, les Zèbres frappent en premier. Charleroi se projette rapidement vers l’avant après une récupération de Mbenza sur Vanaken. L’ailier est retrouvé sur la gauche et centre dans la surface. Mignolet repousse mais le ballon revient dans les pieds de Morioka qui repousse en un temps le ballon au fond des filets. (9e).

Bruges tente de se reprendre et de faire le siège du rectangle carolo mais les Zèbres trouvent des espaces dans le dos de la défense des Blauw en Zwart. Zorgane envoie Mbenza seul au but d’un magnifique long ballon de l’extérieur mais l’ailier est gêné par le retour de Mata et croise trop sa frappe (17e).

C’est de loin que le Club se montre dangereux pour la première fois. Nielsen tente une frappe enveloppée au second poteau mais Koffi se détend bien et écarte le danger (25e).

Les Brugeois trouvent la faille sur un contre après une perte de balle de Zorgane. Le ballon revient un peu chanceusement à Vanaken qui trouve Jutgla en un temps dans le rectangle. L’Espagnol ne se fait pas prier et envoie le ballon dans le plafond du but pour ramener les deux équipes à égalité (32e).

Et Bruges prend le dessus dans cette deuxième partie de première mi-temps. A la suite d’un une-deux entre Sowah et Vanaken, Jutgla reçoit le ballon aux 25 mètres. L’Espagnol envoie Andreou dans le vent d’un magnifique crochet et envoie une frappe à ras de sol, du gauche, au fond du but défendu par Koffi, qui ne peut rien faire (36e).

Au retour des vestiaires les Zèbres se montrent dangereux. Zorgane dévie d’une talonnade intelligente. Le ballon arrive dans les pieds d’Heymans qui enroule à ras de sol mais sa frappe heurte le montant (53e).

Mais c’est Bruges qui augmente son avantage. Vanaken trouve Jutgla d’une subtile talonnade. L’Espagnol décale Skov Olsen qui décale à son tour Nielsen. L’ancien joueur de l’Union reprend en un temps et envoie une frappe sèche à ras de sol croisée au fond des filets (58e).

Les deux occasions ne se créent plus beaucoup d’occasions mais Charleroi se procure une belle occasion à la 82e. Tchatchoua centre de la droite. Boyata, qui venait d’entrer au jeu, est surmonté et Mbenza est seul au second poteau. Il reprend en un temps mais Mignolet est à la bonne place pour détourner l’envoi.