Le FC Bruges face à un défi lors du prochain mercato, le budget transferts divisé par deux

Si Bruges a déjà annoncé la venue du Polonais Michal Skoras pour 7 millions d’euros en provenance du Lech Poznan, les transferts au-dessus des 10 millions devraient être plus rares. D’autant plus que l’exemple de Yaremchuk, débarqué pour 17 millions et passé complètement à côté de sa saison, a probablement refroidi les décideurs brugeois.

Vincent Mannaert a un œil sur les départs, car Lang, Buchanan ou Skov Olsen pourraient rapporter une jolie somme. Mais avant de pouvoir parler des arrivées, les Brugeois devront régler le choix de l’entraîneur pour la saison prochaine. Après les échecs Hoefkens et Parker cette saison, les Brugeois n’ont plus le droit à l’erreur. Rik De Mil a bien relevé la barre depuis qu'il assure l'interim mais il pourrait quitter Bruges. Het Laatste Nieuws annonce que Carl Hoefkens est pressenti en Championship et pourrait bien prendre De Mil comme adjoint.

Le nouvel homme fort de Bruges devra éclaircir la situation. Le noyau est large, mais certains joueurs n’ont sans doute plus d’avenir chez les champions en titre. Dedryck Boyata, venu se relancer en vue de la Coupe du monde, n’a jamais convaincu et doit se trouver une porte de sortie. Dans le cas de l’ancien Diable, on retrouve Hendry ou Sowah. Certains joueurs sont actuellement en prêt et ne devraient pas avoir d’avenir en Blauw en Zwart, Larin, Maouassa, Balanta et Badji vont sans doute devoir se trouver un nouveau port d’attache.

Avec autant de joueurs indésirables, le Club va devoir trouver des portes de sortie et peut-être brader ses joueurs. La question de Yaremchuk sera également sur la table et les pertes risquent d’être énormes tant la cote de l’Ukrainien a baissé. Le mercato brugeois risque donc d’être animé et la direction aura sans doute moins de marge de manœuvre que les saisons précédentes.