Le FC Bruges est à vendre : le président Bart Verhaeghe cherche un repreneur

Bart Verhaeghe, président du FC Bruges, et d’autres actionnaires seraient prêts à vendre, en tout ou en partie, le premier club de Belgique, c’est ce qu’annoncent Sporza et le quotidien Het Laatste Nieuws ce mardi.

D’après la chaîne néerlandophone, le club de Bruges a récemment envoyé un prospectus auprès d’acheteurs potentiels issus du monde de la finance. Prospectus dans lequel on peut lire les propos suivants : " Après une décennie de leadership, Bart Verhaeghe et le groupe de propriété sont prêts à passer à d’autres projets loin du football".

Dans un communiqué publié cet après-midi, le FC Bruges ne nie pas cette information mais il ne la confirme pas tout à fait non plus. "Nous étudions stratégiquement les meilleures opportunités sur le marché. Pour l’instant, rien n’est encore concret. Au Club de Bruges, nous préparons l’avenir depuis des années et nous étudions toutes les opportunités possibles qui peuvent durablement renforcer notre leadership sur le marché belge et assurer l’avenir du club. Les changements dans les compétitions européennes et les préparatifs de la construction de notre nouveau stade renforcent cette ambition."

A la tête du FC Bruges depuis 2011, Bart Verhaeghe détient 71.89% des parts du club en compagnie du CEO Vincent Mannaert, de Jan Boone (CEO de Lotus) et de Peter Vanhecke (CEO de Castel Capital). Le reste des parts, 23,26%, est détenu par le fonds d’investissement américain Orkila Capita.