Le FC Bruges en passe sept au RWDM et s’installe en tête de la Pro League

Nusa sonne le premier coup de semonce. Sa frappe puissante trouve la barre de Defourny et annonce quelques minutes folles. Zinckernagel, servi par De Cuyper, ouvre le score d’une belle tête (15e). Le RWDM profite de la décompression brugeoise pour égaliser dans la foulée via Sanchez (16e). Le match est débridé et le marquage pas assez strict. Skov Olsen, oublié au deuxième poteau, redonne l’avantage au FCB.