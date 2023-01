Le FC Bruges domine, Anderlecht s'en sort bien : partage dans un Topper animé

On prend les mêmes et on recommence... A la 50e, Yaremchuk surgit sur un long ballon. Verbruggen est battu, mais l’ancien de Gand place au-dessus. Il se tient la tête, il vient de louper une grosse opportunité. Les visités oublient clairement de marquer, à l’image des possibilités suivantes pour Nielsen et Vanaken, à deux reprises.

Le verrou saute à la 68e. Buchanan file sur son flanc et sert Nielsen. L’ancien de l’Union ne se fait pas prier et ouvre le score (1-0) ! A dix minutes du terme, et tandis que le RSCA n’a pas cadré un seul tir, Mechele va rétablir l’égalité en marquant contre son camp. La tentative à distance d’Arnstad est déviée par le défenseur brugeois dans ses propres filets (1-1).

Les filets ne trembleront plus. Bruges aurait dû gagner, Anderlecht est parvenu à sauver un point. Au classement, les Brugeois sont quatrièmes (35 unités), les Mauves onzièmes (24).