Le FC Bruges assomme à nouveau l’Union (1-0) et fait un pas vers le titre

Cette incapacité à marquer s’ajoutait à un tournant dans ce match : Koki Machida était exclu à l’heure de jeu pour un second carton jaune. Le scénario tournait alors progressivement en faveur des brugeois. Hendry, par deux fois (62e, tir cadré lointain et 63e, une tête sur corner sauvée sur la ligne), puis Lang (64e) et De Ketelaere (65e) mettaient le feu et passaient plusieurs fois tout proche du 1-0 en seulement quelques minutes.

Cette pression Blauw & Zwart se concrétisait alors sur une frappe lointaine du Canadien Buchanan (1-0). Anthony Moris repoussait le tir sur son défenseur, Jonas Bager. Les Unionistes, acculés, soufflaient au moment où Lang était jugé en position de hors-jeu alors qu’il venait de trouver le chemin de filets (70e).

L’Union, qui perdait Vanzeir sur blessure, mettait encore timidement le nez à la fenêtre par deux fois via le meilleur buteur de la compétition. Undav manquait de réussite (75e et 81e). Un penalty était ensuite sifflé en faveur du Club puis annulé par le VAR à la suite d’une touche du bras dans la surface bruxelloise.