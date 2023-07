Le FC Bruges a un problème de gardiens : Sammy Bossut vient dépanner pour quelques semaines

Les Brugeois préparent déjà activement la prochaine saison… mais depuis vendredi le noyau s’entraîne sans gardien de but. Joe Bursik s’est gravement blessé à l’entraînement. A cela il faut ajouter le départ de Senne Lammens, qui a signé à l’Antwerp et le fait que Simon Mignolet n’est pas encore, prêt après une saison longue et éprouvante.

Le FC Bruges a donc décidé de faire appel à un pigiste. C’est donc Sammy Bossut qui viendra faire un intérim entre les perches brugeoises. Le portier de 37 ans avait passé 17 saisons à Zulte-Waregem, qui vient d’être relégué en D1B. Au terme de la saison le Esseve avait signifié à son gardien de toujours, que son contrat ne serait pas prolongé.

Reste à voir à présent combien de temps durera l’intérim de celui qui avait endossé le poste de 3e gardien à la Coupe du monde 2014.