Le FC Barcelone se défait du Betis Séville aux tirs au but et défiera le Real Madrid en finale

Le FC Barcelone a décroché son billet pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Mais que ce fut compliqué ! Le Barça a manqué de consistance. Il a mené à deux reprises avant d'émerger aux tirs au but (2-2, 4-2 ap. tàb).



Les Catalans affronteront le Real Madrid dimanche prochain. Face au rival historique et tenant du titre, le Barça tentera d’inscrire son nom au palmarès pour la première fois depuis 2018.



Lewandoswki (40e), puis Fati, d'une superbe volée, (92e) ont donné l'avantage à Barcelone. Fekir (77e) et Moron, d'une subtile talonnade, (101e) ont rétabli l'égalité. Incapables de se départager, les deux équipes ont joué la place de finaliste aux tirs au but. Les tireurs catalans n'ont pas tremblé et Ter Stegen, déjà décisif pendant le match, s'est interposé sur les tentatives de Juanmi et Carvalho.



Le Barça a joué avec le feu, finalement sans se brûler.