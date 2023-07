Le FC Barcelone s’assure les services de Vitor Roque, le Brésilien arrivera à l’été 2024

Le FC Barcelone a annoncé mercredi un accord avec le club brésilien de l’Athletico Paranaense pour le transfert du jeune attaquant brésilien Vitor Roque à l’été 2024.

Agé de 18 ans, Roque arrivera en Catalogne pour la saison 2024/25 et sera sous contrat avec le Barça jusqu’à l’été 2031. Sa clause libératoire sera alors fixée à 500 millions d’euros, précise le club champion d’Espagne dans un communiqué.

D’après des médias espagnols, le FC Barcelone s’est engagé à verser au club brésilien une indemnité de transfert de 30 millions d’euros, somme qui pourrait être doublée en fonction de différents bonus potentiels.

Roque est l’un des espoirs brésiliens les plus cotés du moment. Auteur de six buts lors de ses six derniers matches, il a connu sa première sélection avec le Brésil en mars dernier.

Le club catalan, en difficultés financières, est soumis à un encadrement de son recrutement imposé par la Liga espagnol, avec interdiction de dépenser plus de 50% de toute économie ou revenu supplémentaire.

Le Barça a néanmoins fait signer lors de ce mercato le milieu de terrain allemand Ilkay Gündogan et le défenseur espagnol Inigo Martinez. Les deux joueurs sont arrivés libres, en fin de contrat avec Manchester City pour le premier, l’Athletic Bilbao pour le second.