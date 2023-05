Le FC Barcelone remporte le 27e titre de son histoire

C’est fait. Le FC Barcelone est devenu champion d’Espagne ce dimanche soir grâce à sa victoire face à l’Espanyol de Barcelone 2-4. Le titre est acquis alors qu’il reste encore quatre journées à disputer.

Mission remplie pour Xavi et ses hommes. Du moins au niveau national puisque le FC Barcelone a remporté son 27e titre de son histoire. Le Barça s’est imposé 2-4 chez son voisin de l’Espanyol Barcelone.

Le résultat ne faisait de toute façon quasi plus l’ombre d’un doute puisque le Barça possédait une avance importante sur son dauphin, le Real Madrid, deuxième à 14 points.

Dimanche soir, le Barça a surclassé ses adversaires grâce à un doublé de Robert Lewandowski (11e, 40e) et deux buts d'Alejandro Balde (20e) et de Jules Koundé (53e), qui ont tous deux ouvert leur compteur sous les couleurs blaugranas, permettant ainsi au Barça de rafler son premier titre en Liga depuis 2019, malgré les deux buts tardifs de l'Espanyol signés Javi Puado (73e) et Joselu (90e+2).

Reste maintenant à retrouver son niveau sur la scène européenne la saison prochaine et d’enfin passer les poules de la Ligue des Champions après deux tentatives ratées sur les deux dernières saisons.

Il faudra aussi régler les problèmes financiers et voir si le retour de Lionel Messi dans le club est une bonne idée. Bref, les chantiers pour le FC Barcelone et Xavi ne font que commencer.