Le FC Barcelone officialise le transfert de Lewandowski, engagé pour quatre ans

Il ne manquait plus que l’officialisation même si le transfert ne faisait plus aucun doute : Robert Lewandowski est un joueur du FC Barcelone pour les quatre prochaines années. Le joueur polonais a obtenu ce qu’il désirait, il rejoint le Barça et la Liga après huit années passées au Bayern Munich. Un accord avait déjà été annoncé par le club catalan et le club bavarois mais il fallait encore que le joueur passe sa visite médicale et signe son contrat. C’est désormais chose faite. Sa clause libératoire a été fixée à 500 millions d'euros.

Avant même l’officialisation du transfert, le club s’est retrouvé en rupture de stock de flocage au nom de Lewandowski, n’ayant plus aucun "W" à disposition… Une arrivée qui semble donc contenter les fans après une période très compliquée.

"Lewy" va pouvoir participer à la tournée de présaison des Blaugranas et découvrir un nouveau championnat ! Premier rendez-vous en Liga, le 13 août face au Rayo Vallecano.