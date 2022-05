Le FC Barcelone gagne la 9e Coupe de la Reine de son histoire

Le FC Barcelone a remporté la 9e Coupe de la Reine de son histoire, la troisième consécutive, en écrasant en finale le Sporting Huelva 6 à 1, dimanche à Alcorcon.

Les Catalanes, vaincues par Lyon 3-1 en finale de la Ligue des champions le 21 mai, ont réussi le triplé Supercoupe, Coupe et Championnat au niveau national.

Les buts du Barça ont été inscrits par Emily Dolan contre son camp (25) et Mapi Leon (32) avant la pause. Au retour des vestiaires, Sandra Castelló (62) a réduit l'écart mais ce but a déchaîné les Blaugranas qui se sont envolées grâce à Ana-Maria Crnogorcevic (73), Claudia Pina (80), Lieke Martens (86) et Alexia Putellas (90+3), dernière lauréate du Ballon d'or.