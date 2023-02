Le FC Barcelone et Manchester United partagent au terme d’un match animé

Le choc des barrages d’Europa League entre le FC Barcelone et Manchester United aura tenu toutes ses promesses ! Au terme d’une rencontre riche en buts et en rebondissements, Blaugrana et Red Devils se sont quittés dos à dos (2-2) ce jeudi soir.

Digne de la Ligue des champions, ce match entre deux équipes en grande forme a longtemps été indécis. Si le Barça a été le premier à mettre le nez à la fenêtre, ce sont les Mancuniens qui se sont montrés les plus dangereux en première période. Weghorst (28') et Rashford (34') ont notamment obligé Ter Stegen à sortir le grand jeu pour sauver les siens alors que De Gea a imité le portier allemand quelques minutes plus tard (37') en s’imposant devant Alba.

Au retour des vestiaires, le match s’est emballé avec un premier but signé Marcos Alonso sur corner (1-0, 50'). L’inévitable Rashford a ensuite remis les deux formations à égalité en trompant Ter Stegen d’un tir puissant au premier poteau (1-1, 53').

Six petites minutes plus tard, les Red Devils sont passés devant sur un auto-but du malheureux Koundé (2-1). On pensait alors que le Barça, invaincu depuis sa défaite face au Bayern Munich (0-3), le 26 octobre 2022, allait subir un nouveau revers sur la scène européenne… mais c’était sans compter sur Raphinha qui, d’un centre vicieux, marquait le but de l’égalisation dans le dernier quart d’heure (2-2, 76').

La qualification pour les huitièmes de finale de l'Europa League se jouera donc à Old Trafford jeudi prochain !